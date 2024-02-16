Журналистов допустят к заседаниям Рады уже в ближайшее время

Пленарное заседание Верховной Рады Фото: Facebook / Верховная Рада Украины

Уже в ближайшее время около 30 журналистов допустят на заседания Верховной Рады. В настоящее время идет работа над тем, чтобы СМИ могли переаккредитоваться и вернуться к кулуарам парламента.

Об этом в комментарии Новини.LIVE 16 февраля сообщил председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Журналисты на заседаниях Верховной Рады

По словам Юрчишина, совсем скоро журналистов снова начнут допускать на планерные заседания Верховной Рады. В настоящее время идет работа над тем, чтобы СМИ могли переаккредитоваться и вернуться к кулуарам парламента.

"На уровне руководства ВРУ и его аппарата в целом есть базовое согласование, что это нужно делать. Важно решить ключевые технические вопросы безопасного пребывания представителей медиа внутри админздания", — говорит нардеп.

Юрчишин также добавил, что пригласить по-прежнему 3 000 медийщиков в условиях войны не удастся, поскольку на такое количество людей нет укрытия. Впрочем, несколько десятков журналистов все же смогут освещать деятельность нардепов.

Напомним, с началом полномасштабной войны для журналистов закрыли вход в Верховную Раду, но теперь не только медиа, но и общественность просит возобновить работу СМИ в стенах Рады. 6 февраля на сайте Центра прав человека ZMINА появилось соответствующее заявление.

О желании возобновления работы журналистов в ВР также свидетельствуют результаты опроса украинцев. Так, 57% граждан поддерживают возобновление онлайн-трансляции заседаний Верховной Рады, а 65% украинцев выступают за присутствие журналистов на парламентских заседаниях, несмотря на военное положение.