Важелі тиску на Росіяю

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Фото ілюстративне: Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що існують важелі впливу на Росію. Він також запевнив у їх ефективності, хоч і не сказав, про що йдетья.

Про це Жовква повідомив під час виступу на Глобальному сіміті миру у Швейцарії, повідомляють Новини.LIVE.

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Важелі впливу на Росію

Жовква зазначив, що Росія відчуватиме тиск світу, хоча Кремль заявляє, що на нього нічого не впливає.

"Наскільки голосно Росія кричала на початку відкритої агресії, що санкції не діють. Пройшло два роки російської агресії, санкції посилюються. Вже такого ми не чуємо", — зазначив Жовква.

Політик впевнений, що це означає, що санкції працюють і будуть діяти надалі. Крім того, це лише один з інструментів.

Раніше Жовква заявив, що під час Саміту миру переговорів з Росією не буде.

Також ми писали, що на Саміт миру були акредитовані журналісти з 500 медіа з усіх країн світу. Серед них також є і росіяни.