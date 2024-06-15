Рычаги давления на Россию

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Фото иллюстративное: Офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что существуют рычаги влияния на Россию. Он также заверил в их эффективности, хоть и не сказал, о чем идет.

Об этом Жовква сообщил во время выступления на Глобальном семите мира в Швейцарии, сообщают Новини.LIVE.

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Рычаги влияния на Россию

Жовква отметил, что Россия будет испытывать давление мира, хотя Кремль заявляет, что на него ничего не влияет.

"Насколько громко Россия кричала в начале открытой агрессии, что санкции бездействуют. Прошло два года российской агрессии, санкции усиливаются. Уж такого мы не слышим", — отметил Жовква.

Политик уверен, что это означает, что санкции работают и будут действовать дальше. Кроме того, это только один из инструментов.

Ранее Жовква заявил, что в ходе саммита мира переговоров с Россией не будет.

Также мы писали, что на Саммит мира были аккредитованы журналисты из 500 медиа из всех стран мира. Среди них также есть и россияне.