Жорстокі побиття з 200 ударами, тортури — ДБР розслідує масові катування ув’язнених в колоніях

Державне бюро розслідувань повідомляє про підозру. Фото: ДБР

В Україні правоохоронці викрили ​масштабну систему катування в’язнів в колоніях. Задокументовані численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у виправних закладах.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у середу, 29 травня.

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Факти катувань ув'язнених зафіксували у низці регіонів України.

ДБР під час розслідування виявило численні факти знущань та побиття ув'язнених осіб. Зокрема, повідомляється про Божковську виправну колонію №16, що на Полтавщині.

"У розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії", — повідомили у Держбюро розслідувань.

Зазначається, що чотирьом службовим особам повідомлено про підозру за статтею "катування". Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

ДБР повідомляє про підозру. Фото: Держбюро розслідувань

За даними слідства, у інших колоніях України також зафіксовано жорстоке поводження з ув'язненими. Йдеться про процедури прийому до колоній.

"Їх змушували прибирати підлогу, знімаючи вказаний процес на відеокамеру. У разі відмови засуджених били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла та викручували руки", — кажуть правоохоронці.

Також відомо про факт нанесення понад 200 ударів одному із засуджених.

"Новоприбулим погрожували поселенням серед "відторгнутих загалом" в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв", — розповідають в ДБР.

ДБР повідомляє про підозру. Фото: Держбюро розслідувань

Крім того, проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи.

"Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чоловіка, який, перебуваючи під вартою, організував постачання наркотичних речовин до київського СІЗО. Щомісячний обіг такої схеми складав 200 тис. гривень.

Також повідомлялося, що колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров зробив ремонт у своїй камері СІЗО. Відомо, що він також провів собі Інтернет.