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Жестокие избиения с 200 ударами, пытки — ГБР расследует массовые пытки заключенных в колониях

29 мая 2024 11:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Жестокие избиения с 200 ударами, пытки — ГБР расследует массовые пытки заключенных в колониях
Государственное бюро расследований сообщает о подозрении. Фото: ДБР
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Украине правоохранители разоблачили масштабную систему пыток заключенных в колониях. Задокументированы многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в среду, 29 мая.

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Факты пыток заключенных зафиксировали в ряде регионов Украины.

ГБР в ходе расследования выявило многочисленные факты издевательств и избиений заключенных. В частности, сообщается о Божковской исправительной колонии №16 на Полтавщине.

"В распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии", — сообщили в Госбюро расследований.

Отмечается, что четырем должностным лицам сообщено о подозрении по статье "пытки". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

ДБР слідчі дії
ДБР сообщает о подозрении. Фото: Госбюро расследований

По данным следствия, в других колониях Украины также зафиксировано жестокое обращение с заключенными. Речь идет о процедурах приема в колонии.

"Их заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру. В случае отказа осужденных избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела и выкручивали руки", — говорят правоохранители.

Также известно о факте нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

"Новоприбывшим угрожали поселением среди "отвергнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания. Также проверяется информация даже о фактах смерти от побоев", — рассказывают в ГБР.

ДБР слідчі дії
ДБР сообщает о подозрении. Фото: Госбюро расследований

Кроме того, проводятся следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения.

"Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных заведениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающего его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях", — добавили в пресс-службе. 

Напомним, правоохранители разоблачили мужчину, который, находясь под стражей, организовал поставки наркотических веществ в киевское СИЗО. Ежемесячное обращение такой схемы составляло 200 тыс. гривен.

Также сообщалось, что бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров произвел ремонт в своей камере СИЗО . Известно, что он тоже провел себе Интернет.

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ГБР
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Полтавская область
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СИЗО

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