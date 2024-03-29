Жінки не виходять з дому — до Нової Каховки приїхали кадирівці

Кадирівець в російській армії. Фото: росЗМІ

До тимчасово окупованої Нової Каховки заїхали кадирівці. Місцеві жінки молодого та середнього віку бояться виходити зі своїх будинків.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Прибуття кадирівців до Нової Каховки не на жарт налякало місцевих мешканців.

"Люди кажуть, що є певна загроза жінкам молодого і середнього віку зʼявлятись на вулиці, тому що у місто зайшли кадирівці, що є теж небезпечною загрозою, ну ви зрозуміли, з якої причини", — повідомив міський голова.

Хоча й без цього місцеві стараються не виходити з дому без зайвої потреби. Здебільшого вулиці міста пусті.

"Як сказав мені один з моїх співрозмовників, місто нагадує цвинтар. Люди на годину-дві вискочили в якийсь період з 9 до 11, кому потрібно, скупили щось, і на цьому життя завмирає знову. Зайвий раз на вулиці немає необхідності і бажання у людей зʼявлятися, тому що це загроза для життя", — розповів Володимир Коваленко.

Нагадаємо, понад місяць Нова Каховка має серйозні перебої зі світлом, звʼязком та постачанням води.

Також зазначимо, що, за повідомленнями місцевих, окупанти самі обстрілюють місто з мінометів.