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Жінки не виходять з дому — до Нової Каховки приїхали кадирівці

29 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Жінки не виходять з дому — до Нової Каховки приїхали кадирівці
Кадирівець в російській армії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

До тимчасово окупованої Нової Каховки заїхали кадирівці. Місцеві жінки молодого та середнього віку бояться виходити зі своїх будинків. 

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Прибуття кадирівців до Нової Каховки не на жарт налякало місцевих мешканців. 

"Люди кажуть, що є певна загроза жінкам молодого і середнього віку зʼявлятись на вулиці, тому що у місто зайшли кадирівці, що є теж небезпечною загрозою, ну ви зрозуміли, з якої причини", — повідомив міський голова. 

Хоча й без цього місцеві стараються не виходити з дому без зайвої потреби. Здебільшого вулиці міста пусті. 

"Як сказав мені один з моїх співрозмовників, місто нагадує цвинтар. Люди на годину-дві вискочили в якийсь період з 9 до 11, кому потрібно, скупили щось, і на цьому життя завмирає знову. Зайвий раз на вулиці немає необхідності і бажання у людей зʼявлятися, тому що це загроза для життя", — розповів Володимир Коваленко. 

Нагадаємо, понад місяць Нова Каховка має серйозні перебої зі світлом, звʼязком та постачанням води. 

Також зазначимо, що, за повідомленнями місцевих, окупанти самі обстрілюють місто з мінометів. 

згвалтування
жінки
Рамзан Кадиров
окупація
Нова Каховка

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