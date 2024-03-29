Женщины не выходят из дома — в Новую Каховку приехали кадыровцы

Кадыровец в русской армии. Фото: росСМИ

Во временно оккупированную Новую Каховку заехали кадыровцы. Местные женщины молодого и среднего возраста боятся выходить из своих домов.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Прибытие кадыровцев в Новую Каховку не на шутку испугало местных жителей.

"Люди говорят, что есть определенная угроза женщинам молодого и среднего возраста появляться на улице, потому что в город зашли кадыровцы, что тоже является опасной угрозой, ну вы поняли, по какой причине", — сообщил городской голова.

Хотя и без этого местные стараются не выходить из дома без лишней необходимости. В основном улицы города пусты.

"Как сказал мне один из моих собеседников, город напоминает кладбище. Люди на час-два выскочили в какой-то период с 9 до 11, кому нужно, скупили что-то, и на этом жизнь замирает снова. Лишний раз на улице нет необходимости и желания у людей появляться, потому что это угроза для жизни", — рассказал Владимир Коваленко.

Напомним, более месяца Новая Каховка имеет серьезные перебои со светом, связью и снабжением водой.

Также отметим, что, по сообщениям местных, оккупанты сами обстреливают город из минометов.