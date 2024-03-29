Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Женщины не выходят из дома — в Новую Каховку приехали кадыровцы arrow

Женщины не выходят из дома — в Новую Каховку приехали кадыровцы

29 марта 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Женщины не выходят из дома — в Новую Каховку приехали кадыровцы
Кадыровец в русской армии. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированную Новую Каховку заехали кадыровцы. Местные женщины молодого и среднего возраста боятся выходить из своих домов.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Кадыровцы в Новой Каховке

Прибытие кадыровцев в Новую Каховку не на шутку испугало местных жителей.

"Люди говорят, что есть определенная угроза женщинам молодого и среднего возраста появляться на улице, потому что в город зашли кадыровцы, что тоже является опасной угрозой, ну вы поняли, по какой причине", — сообщил городской голова.

Хотя и без этого местные стараются не выходить из дома без лишней необходимости. В основном улицы города пусты.

"Как сказал мне один из моих собеседников, город напоминает кладбище. Люди на час-два выскочили в какой-то период с 9 до 11, кому нужно, скупили что-то, и на этом жизнь замирает снова. Лишний раз на улице нет необходимости и желания у людей появляться, потому что это угроза для жизни", — рассказал Владимир Коваленко.

Напомним, более месяца Новая Каховка имеет серьезные перебои со светом, связью и снабжением водой.

Также отметим, что, по сообщениям местных, оккупанты сами обстреливают город из минометов.

изнасилование
женщины
Рамзан Кадыров
оккупация
Новая Каховка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ