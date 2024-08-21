Геомагнітні бурі навколо Землі — чи несуть загрозу

Ілюстрація кілець випромінювання навколо Землі. Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потужні геомагнітні бурі, що торкнулися Землі в травні цього року, створили нове кільце, що оминає планету. Це, у свою чергу, може завдати шкоди земним технологіям.

Про це повідомляє IFLScience.

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Що відомо

Зазначається, що Землю оточують пояси Ван Аллена - це два пояси випромінювання , які обертаються навколо планети і складаються із заряджених частинок, захоплених магнітним полем планети. За даними NASA, в результаті інтенсивних магнітних бур у травні навколо планети Земля нещодавно з'явився тимчасовий третій пояс .

"Вчені вивчають дані, щоб краще зрозуміти пояс і те, як довго він може існувати", — написало NASA у соцмережі Х (колишній Twitter).

Новий пояс був виявлений між двома постійними поясами за допомогою супутника NASA Colorado Inner Radiation Belt Experiment (CIRBE) CubeSat, який слідкує за внутрішнім поясом радіаційним Землі. Поки не ясно, як довго він зможе проіснувати , проте космічне агентство заявило, що це може тривати "місяці та роки" .

Добре відомо, що сонячні бурі – інтенсивні викиди високоенергетичних частинок із атмосфери Сонця – можуть впливати на земні пояси Ван Аллена. У вересні 2012 року стався ще один випадок, коли сильна сонячна погода створила третій часовий пояс, який зник за кілька тижнів.

Геомагнітна буря травня 2024 року стала найсильнішою із зафіксованих за останні 20 років . Зазначається, що крім північного сяйва у місцях, де його зазвичай немає, бурі можуть спричинити набагато більше розладів. Більшість технологій , які управляють світом, таких як GPS, супутниковий зв'язок та енергосистеми, можуть бути порушені агресивною космічною погодою .

"Якщо досить сильна сонячна буря обрушиться на Землю сьогодні - як це було в 1859 - це може виявитися катастрофою", - резюмує IFLScience.