Геомагнитные бури вокруг Земли - несут ли угрозу

Иллюстрация колец излучения вокруг Земли. Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощные геомагнитные бури, затронувшие Землю в мае этого года, создали новое кольцо, огибающее планету. Это в свою очередь, может нанести вред земным технологиям.

Об этом сообщает IFLScience.

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что Землю окружают пояса Ван Аллена — это два пояса излучения, которые вращаются вокруг планеты и состоят из заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. По данным NASA, в результате интенсивных магнитных бурь в мае, вокруг планеты Земля недавно появился временный третий пояс.

"Ученые изучают данные, чтобы лучше понять пояс и то, как долго он может существовать", — написало NASA в соцсети Х (бывший Twitter).

Новый пояс был обнаружен между двумя постоянными поясами с помощью спутника NASA Colorado Inner Radiation Belt Experiment (CIRBE) CubeSat, который следит за внутренним радиационным поясом Земли. Пока не ясно, как долго он сможет просуществовать, однако космическое агентство заявило, что это может длиться "месяцы и годы".

Хорошо известно, что солнечные бури — интенсивные выбросы высокоэнергетических частиц из атмосферы Солнца — могут влиять на земные пояса Ван Аллена. В сентябре 2012 года произошел еще один случай, когда сильная солнечная погода создала третий временный пояс, который исчез через несколько недель.

Геомагнитная буря мая 2024 года стала самой сильной из зафиксированных за последние 20 лет. Отмечается, что кроме северного сияния в местах, где его обычно нет, бури могут вызывать гораздо больше расстройств. Большая часть технологий, которые управляют миром, таких как GPS, спутниковая связь и энергосистемы, могут быть затронуты агрессивной космической погодой.

"Если достаточно сильная солнечная буря обрушится на Землю сегодня — как это было в 1859 году — это может оказаться катастрофой", — резюмирует IFLScience.