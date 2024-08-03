В Бразилии видели НЛО — власти страны не могут объяснить природу явления

НЛО над бразильским городом Куритиба. Фото: скриншот

Над бразильским городом Куритиба заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Власти Бразилии не могут объяснить природу явления.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Самое четкое видео НЛО

Специалисты подтвердили достоверность видео, которое уже назвали самым четким видео НЛО за всю историю наблюдений.

Власти Бразилии заявили, что не могут объяснить природу явления.

Предполагают, что это может быть шар или погодный шар, но точного ответа пока нет.

Похоже, что объект имеет шасси. На видео можно увидеть, как они исчезают.