У Бразилії бачили НЛО — влада країни не може пояснити природу явища

НЛО над бразильським містом Курітіба. Фото: скриншот

Над бразильським містом Курітіба помітили непізнаний літаючий об'єкт (НЛО). Влада Бразилії не може пояснити природу явища.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Найчіткіше відео НЛО

Фахівці підтвердили достовірність відео, яке вже назвали найчіткішим відео НЛО за всю історію спостережень.

Влада Бразилії заявила, що не може пояснити природу явища.

Припускають, що це може бути повітряна куля або погодна куля, але точної відповіді поки немає.

Схоже, що об’єкт має шасі. На відео можна помітити, як вони зникають.