Президент звернувся до українців 19 травня

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська. Фото: ОП

В Україні цього року у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. В цей день Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Звернення українського лідера оприлюднили на офіційному Telegram-каналі.

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День пам'яті жертв політичних репресій

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які були вбиті тоталітарною системою. Принижені, репресовані, закатовані. Позбавлені їхньої справжньої долі. Таланти, які були забрані в нашого народу. Зламані життя, які могли б зробити ще так багато для наступних поколінь…", — зазначив Президент.

Він зауважив, що сьогодні в Биківнянському лісі українці згадують всіх жертв радянських політичних репресій і треба розуміти, що важливо зараз вистояти в битві проти Росії та її системи, що є нащадком того тоталітаризму.

"Вічна пам’ять усім жертвам радянських репресій! І наша шана і вдячність усім, хто захищає життя", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський звернувся до українців у 80 роковини депортації кримських татар радянською владою.

Також ми писали, що Президент висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепаду морального духу української армії.