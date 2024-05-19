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Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв политических репрессий

19 мая 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Президент обратился к украинцам 19 мая
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в воскресенье, 19 мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Обращение украинского лидера было обнародовано на официальном Telegram-канале.

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День памяти жертв политических репрессий

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, убитых тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были отняты у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для последующих поколений..." — отметил президент.

Он отметил, что сегодня в Быковнянском лесу украинцы вспоминают всех жертв советских политических репрессий и надо понимать, что важно сейчас выстоять в битве против России и ее системы, которая является потомком того тоталитаризма.

"Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше уважение и благодарность всем, кто защищает жизнь", — добавил Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, вчера Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.

Также мы писали, что президент выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии.

Владимир Зеленский
украинцы
СССР
репрессии
жертвы
Советский Союз

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