Президент обратился к украинцам 19 мая

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП

В Украине в воскресенье, 19 мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Обращение украинского лидера было обнародовано на официальном Telegram-канале.

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День памяти жертв политических репрессий

"Сегодня мы чтим память миллионов людей, убитых тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были отняты у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для последующих поколений..." — отметил президент.

Он отметил, что сегодня в Быковнянском лесу украинцы вспоминают всех жертв советских политических репрессий и надо понимать, что важно сейчас выстоять в битве против России и ее системы, которая является потомком того тоталитаризма.

"Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше уважение и благодарность всем, кто защищает жизнь", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, вчера Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.

Также мы писали, что президент выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии.