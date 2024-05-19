Президент обратился к украинцам 19 мая

Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв политических репрессий
В Украине в воскресенье, 19 мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Обращение украинского лидера было обнародовано на официальном Telegram-канале.
День памяти жертв политических репрессий
"Сегодня мы чтим память миллионов людей, убитых тоталитарной системой. Униженные, репрессированные, замученные. Лишенные их настоящей судьбы. Таланты, которые были отняты у нашего народа. Сломанные жизни, которые могли бы сделать еще так много для последующих поколений..." — отметил президент.
Он отметил, что сегодня в Быковнянском лесу украинцы вспоминают всех жертв советских политических репрессий и надо понимать, что важно сейчас выстоять в битве против России и ее системы, которая является потомком того тоталитаризма.
"Вечная память всем жертвам советских репрессий! И наше уважение и благодарность всем, кто защищает жизнь", — добавил Зеленский.
Напомним, вчера Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.
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