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Зеленський звернувся до лауреатів Шевченківської премії — що сказав президент

9 березня 2024 16:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський звернувся до лауреатів Шевченківської премії — що сказав президент
Виступ Зеленського перед лауреатами Шевченківської премії. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський у 210 річницю з дня народження великого українського поета Тараса Шевченка виступив перед лауреатами Шевченківської премії. Він зазначив, що великими людьми є ті, кому мало жити лише для себе, і вони прагнуть промовляти до тих, хто поруч.

Про це Зеленський сказав під час свого виступу у суботу, 9 березня.

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"Щоб людська спільнота стала нацією та державою, у найкращих характерів в країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Обʼєднують. Захищають. Коли треба, рятують", — зазначив глава держави. 

Зеленський також сказав, що у кінцевому підсумку всі українці впізнають одне одного і почують одне одного.

"Відчуваємо, що ми українці, українки. І так буде завжди. Завжди буде Україна", — наголосив президент

Також Зеленський полякував кожному українцю, який дбає про інших людей і свою Батьківщину. В першу чергу, він звертався до тих, хто зараз перебуває на фронті і боронить Батьківщину від російських загарбників.

"Я дякую кожному й кожній, хто живе не тільки для себе, хто дбає про людей і всю нашу державу. Я дякую всім, хто зараз на фронті і з тими, хто на фронті, хто з Україною та береже її й розвиває", — підсумував Зеленський.

Що таке Шевченківська премія

Національна премія України імені Тараса Шевченка, або Шевченківська премія — це державна нагорода України, яка була заснована у 1961 році.

Вона вручається за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Кожного року може бути присуджено не більше семи Національних премій, а нагородити особу можна один раз за життя.

Переможців  обирають у таких номінаціях: 

  • література;
  • літературознавство і мистецтвознавство;
  • публіцистика, журналістика;
  • музичне мистецтво;
  • візуальні мистецтва;
  • кіномистецтво; театральне мистецтво.

Раніше ми повідомляли, що у цю суботу, 9 березня, українці відзначають 210 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Завдяки штучному інтелекту твори Тараса Шевченка отримали живі ілюстрації.

Володимир Зеленський
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Україна
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