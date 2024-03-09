Зеленский обратился к лауреатам Шевченковской премии — что сказал президент

Выступление Зеленского перед лауреатами Шевченковской премии. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в 210-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко выступил перед лауреатами Шевченковской премии. Он отметил, что великими людьми есть те, кому мало жить только для себя, и они стремятся обращаться к тем, кто рядом.

Об этом Зеленский сказал во время выступления в субботу, 9 марта.

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"Чтобы человеческое сообщество стало нацией и государством, у лучших характеров в стране должны быть такие сердца, которым мало жить только для себя. Такие сердца говорят к тем, кто рядом. Заботятся. Учат — учат понимать. Объединяют. Защищают. Когда надо, спасают", — отметил глава государства.

Зеленский также сказал, что в конечном счете все украинцы узнают друг друга и услышат друг друга.

"Ощущаем, что мы украинцы, украинки. И так будет всегда. Всегда будет Украина", — подчеркнул президент.

Также Зеленский пожелал каждому украинцу, который заботится о других людях и своей Родине. В первую очередь, он обращался к тем, кто сейчас находится на фронте и защищает Родину от российских захватчиков.

"Я благодарю каждого и каждую, кто живет не только для себя, кто заботится о людях и всем нашем государстве. Я благодарю всех, кто сейчас на фронте, и с теми, кто на фронте, кто с Украиной и бережет ее и развивает", — подытожил Зеленский.

Что такое Шевченковская премия

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко или Шевченковская премия — это государственная награда Украины, основанная в 1961 году.

Она вручается за весомый вклад в развитие культуры и искусства.

Каждый год может быть присуждено не более семи Национальных премий, а наградить человека можно один раз в жизни.

Победителей выбирают в таких номинациях:

литература;

литературоведение и искусствоведение;

публицистика, журналистика;

музыкальное искусство;

визуальные искусства;

киноискусство; театральное искусство.

Ранее мы сообщали, что в эту субботу, 9 марта, украинцы отмечают 210-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко.

Благодаря искусственному интеллекту произведения Тараса Шевченко получили живые иллюстрации.