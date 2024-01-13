Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Як відомо, франзуцький дипломат здійснив свій перший візит на новій посаді саме до Києва сьогодні, 13 січня.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

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Деталі зустрічі

Під час зустрічі Зеленський та Сежурне обговорили спільне виробництво між Україною та Францією дронів, артилерії та посилення української ППО в майбутньому.

"Поінформував про роботу щодо Формули миру. Дякую Франції за активну участь у цій глобальній роботі! Дякую Франції за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів і допомогу нашому народові!" — додав Президент.

Візит нового очільника МЗС Франції до України 13 січня

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув з візитом до Києва вранці 13 січня. Це його перший закордонний візит на цій посаді.

Також він зустрівся з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою та провів з ним спільну пресконференцію. За словами Дмитра Кулеби, те, що Стефан здійснив на новій посаді перший візит саме до України свідчить про "важливе місце України" у пріоритетах політики Франції.