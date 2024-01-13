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Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции

13 января 2024 20:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Как известно, французский дипломат совершил свой первый визит на новой должности именно в Киев сегодня, 13 января.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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Детали встречи

Во время встречи Зеленский и Сежурне обсудили совместное производство между Украиной и Францией дронов, артиллерии и усиление украинской ПВО в будущем.

"Проинформировал о работе относительно Формулы мира. Спасибо Франции за активное участие в этой глобальной работе! Спасибо Франции за неизменную поддержку на поле боя для наших воинов и помощь нашему народу!" — добавил Президент.

Визит нового главы МИД Франции в Украину 13 января

Напомним, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев утром 13 января. Это его первый зарубежный визит на этой должности.

Также он встретился с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой и провел с ним совместную пресс-конференцию. По словам Дмитрия Кулебы, то, что Стефан совершил на новой должности первый визит именно в Украину свидетельствует о "важном месте Украины" в приоритетах политики Франции.

Владимир Зеленский
Франция
война
дипломатия
Стефан Сежурне

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