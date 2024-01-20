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Зеленський знову запросив Трампа до України, але за однієї умови

20 січня 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський знову запросив Трампа до України, але за однієї умови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський знову запросив експрезидента США Дональда Трампа до України. Проте голова держави висунув умову, що колишній американський лідер має розповісти йому, як можна припинити бойові дії з РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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За словами голови держави, йому буде приємно зустрітися з Трампом в Україні за однієї умови: якщо той зможе зупинити бойові дії Росії проти України протягом доби, як колись обіцяв Трамп.

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас до України, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", — резюмував Зеленський.

Також Президент звернув увагу на те, що якщо у Трампа справді є "формула припинення війни", то він із задоволенням його вислухає.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вони обговорили двосторонні відносини України та Албанії, а також оборонну взаємодію.

Також у своєму вечірньому відеозверненні голова держави заявив, що Україна активно шукає способи ведення переговорів щодо обміну полоненими з Росією. При цьому особлива увага приділяється звільненню захисників "Азовсталі".

Володимир Зеленський
США
Дональд Трамп
Україна
війна в Україні

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