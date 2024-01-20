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Зеленский снова пригласил Трампа в Украину, но при одном условии

20 января 2024 00:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский снова пригласил Трампа в Украину, но при одном условии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил экс-президента США Дональда Трампа в Украину. Тем не менее глава государства выдвинул условие, что бывший американский лидер должен рассказать ему, как можно прекратить боевые действия с РФ.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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По словам главы государства, ему будет приятно встретиться с Трампом в Украине при одном условии: если тот сможет остановить боевые действия России против Украины в течение суток, как обещал когда-то Трамп.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", — резюмировал Зеленский.

Также Президент обратил внимание, что если у Трампа действительно есть "формула прекращения войны", то он с удовольствием его выслушает.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Они обсудили двусторонние отношения Украины и Албании, а также оборонное взаимодействие.

Также в своем вечернем видеообращении глава государства заявил, что Украина активно ищет способы ведения переговоров по обмену пленными с Россией. При этом особое внимание уделяется увольнению защитников "Азовстали".

Владимир Зеленский
США
Дональд Трамп
Украина
война в Украине

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