Зеленский снова пригласил Трампа в Украину, но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский снова пригласил экс-президента США Дональда Трампа в Украину. Тем не менее глава государства выдвинул условие, что бывший американский лидер должен рассказать ему, как можно прекратить боевые действия с РФ.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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По словам главы государства, ему будет приятно встретиться с Трампом в Украине при одном условии: если тот сможет остановить боевые действия России против Украины в течение суток, как обещал когда-то Трамп.

Будут вниз для продолжающегося собеседования с Volodymyr Zelenskyy bývalý aktér, který went z obrazovky prezidenta do war time President, loathed v Kremlin but respect across much of the world. pic.twitter.com/OqmF64JkX9 — Channel 4 News (@Channel4News) January 19, 2024

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", — резюмировал Зеленский.

Также Президент обратил внимание, что если у Трампа действительно есть "формула прекращения войны", то он с удовольствием его выслушает.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Они обсудили двусторонние отношения Украины и Албании, а также оборонное взаимодействие.

Также в своем вечернем видеообращении глава государства заявил, что Украина активно ищет способы ведения переговоров по обмену пленными с Россией. При этом особое внимание уделяется увольнению защитников "Азовстали".