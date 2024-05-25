Зеленський зізнався, як змінилося його життя з початку війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його змінила не політика, а війна. Він також зазначив, що за час його президентства він втратив зв’язок з деякими близькими.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю ORDA News.

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"Змінилися пріоритети, а не цінності", — заявив президент.

Зеленський додав, що зараз для нього на першому місці стояїть країна, сім'я, дім та діти. Глава держави поділився, що за час його президентства з різних причин "відпали" деякі близькі люди, проте він не може дозволити собі зациклюватися на сентиментах. Він також наголосив, що був обраний народом і тому повинен неухильно виконувати свої президентські обов’язки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів про співвідношення втрат українців і російських окупантів під час харківського прориву. За його словами, йдеться про одного захисника до восьми загарбників.

Також 24 травня Зеленський провів нараду в Харкові. Главі держави доповіли щодо відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.