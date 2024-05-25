Зеленский признался, как изменилась его жизнь с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его изменила не политика, а война. Он также отметил, что за время его президентства он лишился связи с некоторыми близкими.

Об этом глава государства сказал в интервью ORDA News.

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"Изменились приоритеты, а не ценности", — заявил президент.

Зеленский добавил, что сейчас для него на первом месте стоит страна, семья, дом и дети. Глава государства поделился, что за время его президентства по разным причинам отпали некоторые близкие люди, однако он не может позволить себе зацикливаться на сантиментах. Он также подчеркнул, что был избран народом и потому должен неукоснительно выполнять свои президентские обязанности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о соотношении потерь украинцев и российских оккупантов во время харьковского прорыва. По его словам, речь идет об одном защитнике к восьми захватчикам.

Также 24 мая Зеленский провел совещание в Харькове. Главе государства доложили о возобновлении поврежденной энергетической инфраструктуры.