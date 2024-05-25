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Зеленський привітав народи Африки зі святом та запросив лідерів на Саміт миру

25 травня 2024 13:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський звернувся до народів Африки — з якої нагоди
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський звернувся до африканських народів з нагоди глобального відзначення Дня Африки. Він також запросив лідерів на Саміт миру.

Відеозвернення український лідер опублікував на своєму YouTube-каналі у суботу, 25 травня.

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Звернення Зеленського до народів Африки

Глава держави зазначив, що нещодавно Україна здійснила найбільшу одночасну хвилю відкриття посольств в Африці. Наразі на континенті їх десять. За словами Зеленського, країна продовжить розширення.

"Ми завжди прагнемо до взаємної вигоди і ніколи не використовуємо наші можливості на шкоду іншим народам — їхньому суверенітету, їхньому благу. І саме це потрібно в нашому світі — у світі, в якому завжди мають спрацьовувати тільки формули миру, формули поваги, формули розвитку. Хай це будуть наші з вами спільні формули!" — наголосив український лідер.

Він також запросив лідерів Африки на Саміт миру.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, не братиме учать в українському Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Голова держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.

Володимир Зеленський
Україна
Африка
саміт
президент

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