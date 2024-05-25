Зеленский обратился к народам Африки — по какому случаю

Зеленский поздравил народы Африки с праздником и пригласил лидеров на Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к африканским народам по случаю глобального празднования Дня Африки. Он также пригласил лидеров на Саммит мира.
Видеообращение украинский лидер опубликовал на своем YouTube-канале в субботу, 25 мая.
Обращение Зеленского к народам Африки
Глава государства отметил, что недавно Украина осуществила самую большую одновременную волну открытия посольств в Африке. Сейчас на континенте их десять. По словам Зеленского, страна продолжит расширение.
"Мы всегда стремимся к взаимной выгоде и никогда не используем наши возможности в ущерб другим народам — их суверенитету, их благу. И именно это нужно в нашем мире — в мире, в котором всегда должны срабатывать только формулы мира, формулы уважения, формулы развития. Пусть это будут наши с вами общие формулы!" — подчеркнул украинский лидер.
Он также пригласил лидеров Африки на Саммит мира.
Напомним, президент США Джо Байден, вероятно, не будет принимать участие в украинском Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.
Читайте Новини.LIVE!