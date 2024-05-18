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Зеленський заявив, що окупанти відчутно втрачають свою піхоту і техніку на Харківському напрямку

18 травня 2024 20:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський заявив, що окупанти відчутно втрачають свою піхоту і техніку на Харківському напрямку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку українським захисникам за їхню рішучість та успіхи, особливо на Харківщині. Він підкреслив, що ворог, який очікував швидкого просування, зазнав значних втрат піхоти та техніки.

Про це він розповів у вечірньому звернені у суботу, 18 травня.

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"Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема на Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча, так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі", — сказав Зеленський.

Президент також згадав про успіхи на Краматорському, Покровському, Курахівському та південних напрямках. Він подякував підрозділам, які відбили атаку в Часовому Ярі, знищивши понад 20 одиниць ворожої бронетехніки

"Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більш ніж 20 одиниць броньованої техніки окупанта", — глава держави.

Нагадаємо, Зеленський висловив занепокоєння щодо дефіциту військовослужбовців та занепадом морального духу української армії. Він підкреслив, що багато військових бригад потребують поповнення.

Раніше Зеленський звернувся до українців у 80 роковини депортації кримських татар радянською владою.

Володимир Зеленський
війна
Харків
Україна
Харківська область
війна в Україні
Часів Яр

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