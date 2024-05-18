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Зеленский заявил, что оккупанты ощутимо теряют свою пехоту и технику на Харьковском направлении

18 мая 2024 20:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский заявил, что оккупанты ощутимо теряют свою пехоту и технику на Харьковском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность украинским защитникам за их решительность и успехи, особенно в Харьковской области. Он подчеркнул, что враг, ожидавший быстрого продвижения, понес значительные потери пехоты и техники.

Об этом он рассказал в вечернем обращении в субботу, 18 мая.

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"Благодарю всех наших воинов и подразделения Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества. Я благодарю каждого нашего воина, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю добавить больше уверенности, в частности на Харьковском направлении. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле", — сказал Зеленский.

Президент также упомянул об успехах на Краматорском, Покровском, Кураховском и южных направлениях. Он поблагодарил подразделения, отразившие атаку в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники

"Краматорское, Покровское, Кураховское, южные направления — повсюду, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, отбившим российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта", — глава страны.

Напомним, Зеленский выразил обеспокоенность дефицитом военнослужащих и упадком морального духа украинской армии. Он подчеркнул, что многие военные бригады нуждаются в пополнении.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 80-ю годовщину депортации крымских татар советской властью.

Владимир Зеленский
война
Харьков
Украина
Харьковская область
война в Украине
Часов Яр

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