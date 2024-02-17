Зеленський заявив про готовність поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео ОП

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпекові конференції у суботу, 17 лютого, заявив, що готовий поїхати з експрезидентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на фронт. Це можливо за умови, що кандидат на пост американського президента прибуде в Україну.

Про це глава держави повідомив під час конференції у Мюнхені.

Зеленський готовий поїхати на передову з Трампом

Президент зауважив, що офіційно запросив Трампа відвідати Україну та передову, однак, український лідер підкреслив, що все залежить від бажання експрезидента США.

"Я його публічно запросив, але це залежить від його бажання. Ми хочемо, щоб всі кандидати знали, що насправді відбувається на війні", — додав Зеленський.

Глава держави наголосив на своїй готовість поїхати на фронт разом з лідером республіканців, якщо той прибуде в Україну.

"Якщо у нас буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, як виглядає справжня війна. Не те, що пишуть про це в Instagram, а справжня війна", — наголосив президент.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.

Також ми писали про те, що у разі свого обрання на пост президента США Трамп планує ініціювати переговори між Україною та Росією. Цей крок може кардинально змінити багаторічну політику США та створити розбіжності всередині військового альянсу.