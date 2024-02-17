Зеленский заявил о готовности поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности в субботу, 17 февраля, заявил, что готов поехать с экс-президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на фронт. Это возможно при условии, что кандидат на пост американского президента прибудет в Украину.
Об этом глава государства сообщил во время конференции в Мюнхене.
Зеленский готов поехать на передовую с Трампом
Президент отметил, что официально пригласил Трампа посетить Украину и передовую, однако украинский лидер подчеркнул, что все зависит от желания экс-президента США.
"Я его публично пригласил, но это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что действительно происходит на войне", — добавил Зеленский.
Глава государства подчеркнул свою готовность поехать на фронт вместе с лидером республиканцев, если тот прибудет в Украину.
"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не то, что пишут об этом в Instagram, а настоящая война", — подчеркнул президент.
Напомним, Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.
Также мы писали о том, что в случае своего избрания на пост президента США, Трамп планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией. Этот шаг может кардинально изменить многолетнюю политику США и создать разногласия внутри военного альянса.
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