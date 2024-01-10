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Зеленський з прем'єркою Литви обговорив оборонну та енергетичну співпрацю

10 січня 2024 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський з прем'єркою Литви обговорив оборонну та енергетичну співпрацю
Володимир Зеленський та Інгріда Шимоніте. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський продовжує перебувати з робочим візитом у Литві. В рамках своєї поїздки він провів зустріч з прем'єр-міністеркою країни Інгрідою Шимоніте.

Про це голова держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

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Зустріч Зеленського та Шимоніте

На зустріч Президента з головою литовського уряду обговорювалася низка питань оборонної та енергетичної сфери.

"Обговорили оборонну співпрацю між нашими державами, спільні проєкти в енергетичній сфері, спільні інфраструктурні проєкти", —  пише Зеленський.

Візит Зеленського до Литви — останні події

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви. В планах голови держави відвідати Латвію та Естонію.

Він вже провів зустріч з президентом країни, Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро. 

Також голова держави зустрівся зі Спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, а також з її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Високопосадовці обговорили подальшу підтримку української інтеграції в НАТО та шляхи притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини на території України.

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