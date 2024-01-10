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Зеленский с премьером Литвы обсудил оборонное и энергетическое сотрудничество

10 января 2024 20:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский с премьером Литвы обсудил оборонное и энергетическое сотрудничество
Владимир Зеленский и Ингрида Шимоните. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает находиться в Литве с рабочим визитом. В рамках своей поездки он провел встречу с премьер-министром страны Ингридой Шимоните.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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Встреча Зеленского и Шимоните

На встрече Президента с главой литовского правительства обсуждался ряд вопросов оборонной и энергетической сфер.

"Обсудили оборонное сотрудничество между нашими государствами, общие проекты в энергетической сфере, общие инфраструктурные проекты", — пишет Зеленский.

Визит Зеленского в Литву — последние события

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву. В планах глав государства также посетить Латвию и Эстонию.

Он уже провел встречу с президентом страны, Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Также глава государства встретился со Спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, а также с ее заместителями, главами парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента. Высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО и пути привлечения к ответственности России за совершенные ею преступления на территории Украины.

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