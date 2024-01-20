Зеленський вшанував пам'ять загиблих "кіборгів" під час оборони Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які загинули у 2014-2015 роках, захищаючи Донецький аеропорт. Він наголосив, що світ ще 10 років тому побачив мужність українців, які довели свою незламність.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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В Україні 20 січня щороку вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Зеленський нагадав події 2014 року, коли "кіборги" мужньо боронили від загарбників Донецький аеропорт 242 дні. Він назвав дії "кіборгів" подвигом, який довів, що "українців не зламати".

"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг "кіборгів" довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!" — зазначив президент.

Зеленський показав неймовірні кадри оборони Донецького аеропорту та підкреслив, що ця битва стала однією з найважчих і водночас принципових для України.

"Це була битва, в якій сучасні українці віднайшли нашу одвічну міцність", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України виявили та знищили спостережний пункт противника. Українські бійці взяли в полон російських солдатів.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.