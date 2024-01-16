В Україні вшановують пам'ять незламних "кіборгів", які боронили Донецький аеропорт

Українські військові у Донецькому аеропорту. Фото: Голос України

Сьогодні, 16 січня, в Україні згадують захисників Донецького аеропорту, яких за неймовірну стійкість називають "Кіборгами". Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів прийнято вшановувати і їх.

Новини.LIVE нагадує, як відбувалася оборона Донецького аеропорту.

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Оборона Донецького аеропорту

"Кіборги" вистояли, не встояв бетон", — слова, які увійшли в історію разом із подвигом українських бійців.

26 травня 2014 року проросійські бойовики та "кадирівці" захопили будівлі аеропорту на той час ще мирного Донецька.

Цього самого дня українські військові завдали удар по позиціях ворогів та повернули контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація ситуації у місті Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом. Українські воїни не відважно боронилися і тримали позиції навіть не зважаючи на шквальний вогонь та значну чисельну перевагу загарбників.

Радіовежа ДАП, яка також стала символом незламності. Фото: Укрінформ

У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку "Дніпро-1". Також відзначилися бійці Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших.

Багатьох воїнів, які утримували Донецький аеропорт було відзначено державними нагородами, деяких із них — посмертно.

Український воїн на позиції в Донецькому аеропорту. Фото: ВВС

Захисники Донецького аеропорту. Фото: ВВС

Підрив терміналу Донецького аеропорту

Кінець кінцем ворог втратив надію захопити Донецький аеропорт цілим. 18-21 січня 2015 року вороги просто підірвали один з терміналів ДАП. Тоді загинуло 58 захисників-кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові.

21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу — цей об’єкт уже неможливо було захищати через його повне знищення.

За офіційними даними, під час оборони Донецького аеропорту, загинули більше 200 українських військових.

Раніше ми розповідали, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. Наразі українські військові проводять там контратаки.