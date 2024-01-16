В Украине чтят память несгибаемых "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

Украинские военные в Донецком аэропорту. Фото: Голос Украины

Сегодня, 16 января, в Украине вспоминают защитники Донецкого аэропорта, которых за невероятную устойчивость называют "Киборгами". Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня, с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В обороне также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов принято чествовать и их.

Новини.LIVE напоминает, как происходила оборона Донецкого аэропорта.

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"Киборги" выстояли, не устоял бетон", — слова, вошедшие в историю вместе с подвигом украинских бойцов.

26 мая 2014 года пророссийские боевики и "кадыровцы" захватили здания аэропорта в то время еще мирного Донецка.

В этот же день украинские военные нанесли удар по позициям врагов и вернули контроль над Донецким аэропортом. Позже была полная дестабилизация ситуации в Донецке, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом. Украинские воины не смело защищались и держали позиции даже несмотря на шквальный огонь и значительное численное преимущество захватчиков.

Радиовежа ДАП, которая также стала символом несокрушимости. Фото: Укринформ

В разное время в аэропорту и близлежащем поселке Пески воевали спецназначители 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады и 90-го отдельного аэропорта. , бойцы полка "Днепр-1" Также отличились бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие.

Многие воины, удерживавшие Донецкий аэропорт, были отмечены государственными наградами, некоторые из них — посмертно.

Украинский воин на позиции в Донецком аэропорту. Фото: BBC

Защитники Донецкого аэропорта Фото: BBC

Подрыв терминала Донецкого аэропорта

В конце концов враг отчаялся захватить Донецкий аэропорт целым. 18-21 января 2015 враги просто взорвали один из терминалов ДАП. Тогда погибли 58 защитников-киборгов, отстаивавших этот плацдарм до последней капли крови.

21 января 2015 было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала — этот объект уже невозможно было защищать из-за его полного уничтожения.

По официальным данным, во время обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военных.

Ранее мы рассказывали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Пока украинские военные проводят там контратаки.