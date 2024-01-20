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Зеленский почтил память погибших "киборгов" во время обороны Донецкого аэропорта

20 января 2024 09:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский почтил память погибших "киборгов" во время обороны Донецкого аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов" , погибших в 2014-2015 годах, защищая Донецкий аэропорт. Он подчеркнул, что мир еще 10 лет назад увидел мужество украинцев, доказавших свою несокрушимость.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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День памяти погибших "киборгов"

В Украине 20 января ежегодно чтят память защитников Донецкого аэропорта. Зеленский напомнил события 2014 года, когда "киборги" мужественно защищали от захватчиков Донецкий аэропорт 242 дня. Он назвал действия "киборгов" подвигом, доказавшим, что "украинцев не сломать".

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня стойкости и храбрости наших защитников. Подвиг "киборгов" доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!" — отметил президент.

Зеленский показал невероятные кадры обороны Донецкого аэропорта и подчеркнул, что это сражение стало одним из самых трудных и одновременно принципиальных для Украины.

"Это была битва, в которой современные украинцы обрели нашу извечную крепость", — подчеркнул глава государства.

Напомним, на Донецком направлении воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт противника. Украинские бойцы пленили российских солдат.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессору России.

Владимир Зеленский
война
украинцы
аэропорты
Донецкая область
военные

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