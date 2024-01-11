Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Зеленский виступив перед парламентарями у світшоті, який подарувала прем'єрка Естонії arrow

Зеленский виступив перед парламентарями у світшоті, який подарувала прем'єрка Естонії

11 січня 2024 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленский виступив перед парламентарями у світшоті, який подарувала прем'єрка Естонії
Кая Каллас передає Володимиру Зеленському світшот. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас подарувала Президенту України Володимиру Зеленському світшот із патріотичним написом. У цьому одязі він виступив перед естонськими парламентарями.

Момент вручення подарунку зафіксували на відео, яке Президент України розмістив на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також:

Подарунок прем'єр-міністра Естонії

"Коли я сьогодні йшов  до вас у парламент, цей світшот мені подарувала пані прем’єр-міністр. Вона cказала, що сенс цього слова kaitsetahe, що цей сенс об’єднав багатьох естонців. Це те, що закарбовано в серці багатьох українців — воля до захисту — kaitsetahe", — сказав Зеленський, виступаючи у естонському парламенті. 

светр
Зеленський виступає у подарованому світшоті. Фото: скриншот

Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна підтримуватиме Україну до перемоги.

В зв'язку з цим вона ухвалила рішення про довгострокову підтримку і протягом 4 років віддаватиме на військову допомогу Україні розміром у 0,25% ВВП.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.

Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Володимир Зеленський
Естонія
Україна
світ
Кая Каллас

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі