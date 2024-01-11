Зеленский виступив перед парламентарями у світшоті, який подарувала прем'єрка Естонії
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас подарувала Президенту України Володимиру Зеленському світшот із патріотичним написом. У цьому одязі він виступив перед естонськими парламентарями.
Момент вручення подарунку зафіксували на відео, яке Президент України розмістив на своїй сторінці у Twitter.
I met with @KajaKallas to thank Estonia for its willingness to continue providing military and financial assistance to Ukraine in the coming years.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024
We also discussed other significant Estonian defense initiatives, such as the formation of artillery and IT coalitions, as well as… pic.twitter.com/wMZIj0qXor
Подарунок прем'єр-міністра Естонії
"Коли я сьогодні йшов до вас у парламент, цей світшот мені подарувала пані прем’єр-міністр. Вона cказала, що сенс цього слова kaitsetahe, що цей сенс об’єднав багатьох естонців. Це те, що закарбовано в серці багатьох українців — воля до захисту — kaitsetahe", — сказав Зеленський, виступаючи у естонському парламенті.
Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна підтримуватиме Україну до перемоги.
В зв'язку з цим вона ухвалила рішення про довгострокову підтримку і протягом 4 років віддаватиме на військову допомогу Україні розміром у 0,25% ВВП.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.
Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.
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