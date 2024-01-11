Зеленский виступив перед парламентарями у світшоті, який подарувала прем'єрка Естонії

Кая Каллас передає Володимиру Зеленському світшот. Фото: скриншот

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас подарувала Президенту України Володимиру Зеленському світшот із патріотичним написом. У цьому одязі він виступив перед естонськими парламентарями.

Момент вручення подарунку зафіксували на відео, яке Президент України розмістив на своїй сторінці у Twitter.

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I met with @KajaKallas to thank Estonia for its willingness to continue providing military and financial assistance to Ukraine in the coming years.



We also discussed other significant Estonian defense initiatives, such as the formation of artillery and IT coalitions, as well as… pic.twitter.com/wMZIj0qXor — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024

Подарунок прем'єр-міністра Естонії

"Коли я сьогодні йшов до вас у парламент, цей світшот мені подарувала пані прем’єр-міністр. Вона cказала, що сенс цього слова kaitsetahe, що цей сенс об’єднав багатьох естонців. Це те, що закарбовано в серці багатьох українців — воля до захисту — kaitsetahe", — сказав Зеленський, виступаючи у естонському парламенті.

Зеленський виступає у подарованому світшоті. Фото: скриншот

Крім того, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що її країна підтримуватиме Україну до перемоги.

В зв'язку з цим вона ухвалила рішення про довгострокову підтримку і протягом 4 років віддаватиме на військову допомогу Україні розміром у 0,25% ВВП.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.

Крім того, Зеленський під час брифінгу в Естонії заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.