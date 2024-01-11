Зеленский выступил перед парламентариями в свитшоте, который подарила премьер Эстонии

Кая Каллас передает Владимиру Зеленскому свитшот. Фото: скриншот

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому свитшот с патриотической надписью. В этой одежде он выступил перед эстонскими парламентариями.

Момент вручения подарка зафиксирован на видео, которое Президент Украины разместил на своей странице в Twitter.

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I met with @KajaKallas to thank Estonia for its willingness to continue providing military and financial assistance to Ukraine in the coming years.



We also discussed other significant Estonian defense initiatives, such as the formation of artillery and IT coalitions, as well as… pic.twitter.com/wMZIj0qXor — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024

Подарок премьер-министра Эстонии

"Когда я сегодня шел к вам в парламент, этот свитшот мне подарила госпожа премьер-министр. Она сказала, что смысл этого слова kaitsetahe, что этот смысл объединил многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев — воля к защите — kaitsetahe", — сказал Зеленский, выступая в эстонском парламенте.

Зеленский выступает в подаренном свитшоте. Фото: скриншот

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна будет поддерживать Украину до победы.

В этой связи она приняла решение о долгосрочной поддержке и в течение 4 лет будет отдавать на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.