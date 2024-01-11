Зеленский выступил перед парламентариями в свитшоте, который подарила премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому свитшот с патриотической надписью. В этой одежде он выступил перед эстонскими парламентариями.
Момент вручения подарка зафиксирован на видео, которое Президент Украины разместил на своей странице в Twitter.
I met with @KajaKallas to thank Estonia for its willingness to continue providing military and financial assistance to Ukraine in the coming years.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2024
We also discussed other significant Estonian defense initiatives, such as the formation of artillery and IT coalitions, as well as… pic.twitter.com/wMZIj0qXor
Подарок премьер-министра Эстонии
"Когда я сегодня шел к вам в парламент, этот свитшот мне подарила госпожа премьер-министр. Она сказала, что смысл этого слова kaitsetahe, что этот смысл объединил многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев — воля к защите — kaitsetahe", — сказал Зеленский, выступая в эстонском парламенте.
Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна будет поддерживать Украину до победы.
В этой связи она приняла решение о долгосрочной поддержке и в течение 4 лет будет отдавать на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.
Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.
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