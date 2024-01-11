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Зеленский выступил перед парламентариями в свитшоте, который подарила премьер Эстонии

11 января 2024 16:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский выступил перед парламентариями в свитшоте, который подарила премьер Эстонии
Кая Каллас передает Владимиру Зеленскому свитшот. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подарила Президенту Украины Владимиру Зеленскому свитшот с патриотической надписью. В этой одежде он выступил перед эстонскими парламентариями.

Момент вручения подарка зафиксирован на видео, которое Президент Украины разместил на своей странице в Twitter.

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"Когда я сегодня шел к вам в парламент, этот свитшот мне подарила госпожа премьер-министр. Она сказала, что смысл этого слова kaitsetahe, что этот смысл объединил многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев — воля к защите — kaitsetahe", — сказал Зеленский, выступая в эстонском парламенте.

Зеленский
Зеленский выступает в подаренном свитшоте. Фото: скриншот

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна будет поддерживать Украину до победы.

В этой связи она приняла решение о долгосрочной поддержке и в течение 4 лет будет отдавать на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Владимир Зеленский
Эстония
Украина
мир
Кайя Каллас

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