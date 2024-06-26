Президент прокоментував виліт збірної України з Євро-2024

Зеленський відреагував на виліт збірної України з Євро-2024
У середу, 26 червня, збірна України з футболу залишила Євро-2024, зігравши внічию з Бельгією. На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.
Свій допис глава держави опублікував в Telegram.
Що сказав Зеленський про виліт збірної з Євро-2024
Президент подякував збірній Україні і зазначив, що великі перемоги чекають попереду.
"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду", — написав Зеленський.
Він додав, що наразі потрібно тримати удар і підійматись, щоб у майбутньому стати сильнішими.
Раніше результат матчу прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
Також на нічию своєї команди у матчі з Бельгією відреагував головний тренер збірної України Сергій Ребров.
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