Президент прокоментував виліт збірної України з Євро-2024

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У середу, 26 червня, збірна України з футболу залишила Євро-2024, зігравши внічию з Бельгією. На це відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Свій допис глава держави опублікував в Telegram.

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Президент подякував збірній Україні і зазначив, що великі перемоги чекають попереду.

"Сильна нація та, яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди. І в часи поразок, і в часи перемог. Сьогодні ми дякуємо збірній України з футболу. Попри невтішний результат ви билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду", — написав Зеленський.

Він додав, що наразі потрібно тримати удар і підійматись, щоб у майбутньому стати сильнішими.

Раніше результат матчу прокоментував глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Також на нічию своєї команди у матчі з Бельгією відреагував головний тренер збірної України Сергій Ребров.