Президент прокомментировал вылет сборной Украины по Евро-2024

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу покинула Евро-2024, сыграв вничью с Бельгией. На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Telegram.

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Президент поблагодарил сборную Украины и отметил, что большие победы ждут впереди.

"Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы сражались за нашу страну. Наши великие победы впереди", — написал Зеленский .

Он добавил, что сейчас нужно держать удар и подниматься, чтобы в будущем стать сильнее.

Ранее результат матча прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Также на ничью своей команды в матче с Бельгией отреагировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.