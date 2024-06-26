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Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024

26 июня 2024 23:26
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Президент прокомментировал вылет сборной Украины по Евро-2024
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу покинула Евро-2024, сыграв вничью с Бельгией. На это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Telegram.

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Президент поблагодарил сборную Украины и отметил, что большие победы ждут впереди.

"Сильная нация та, которая сохраняет единство и поддерживает друг друга всегда. И во времена поражений, и во времена побед. Сегодня мы благодарим сборную Украины по футболу. Несмотря на неутешительный результат, вы сражались за нашу страну. Наши великие победы впереди", — написал Зеленский .

Он добавил, что сейчас нужно держать удар и подниматься, чтобы в будущем стать сильнее.

Ранее результат матча прокомментировал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Также на ничью своей команды в матче с Бельгией отреагировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Владимир Зеленский
спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
президент

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