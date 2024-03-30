Зеленський відповів, за якої умови Україна піде в контрнаступ цьогоріч

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може підготувати та озброїти нові бойові бригади для контрнаступу вже цьогоріч. Однак це буде залежати від стабільності на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю американському виданню The Washington Post, яке опублікували в п'ятницю, 29 березня.

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Український президент зазначив, що після окупації росіянами Авдіївки українські бійці "стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам".

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чому ми навчилися в цій війні: якщо ви цього не зробите, це зробить Росія", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. За його словами, ситуацію погіршує відсутність допомоги від США. Так, без підтримки Конгресу стає дедалі відчутнішим брак ракет для ППО.

Також ми повідомляли, що Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників. Крім того, президент розповів, що потрібно для посилення України. Адже, за його словами, ми ще не настільки сильні, як можем бути.