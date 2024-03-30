Зеленский ответил, при каком условии Украина пойдет в контрнаступление в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может подготовить и вооружить новые боевые бригады для контрнаступления в этом году. Однако это будет зависеть от стабильности на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью американскому изданию The Washington Post, опубликованному в пятницу, 29 марта.

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Украинский президент отметил, что после оккупации россиянами Авдеевки украинские бойцы "стабилизировали ситуацию благодаря разумным шагам".

"Если вы не будете предпринимать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", — пояснил Зеленский.

Напомним, глава государства предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. По его словам, ситуацию усугубляет отсутствие помощи от США. Так, без поддержки Конгресса становится все более ощутимой нехватка ракет для ПВО.

Также мы сообщали, что Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков. Кроме того, президент рассказал, что нужно для усиления Украины. Ведь, по его словам, мы еще не столь сильны, как можем быть.