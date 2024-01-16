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Зеленський в Давосі та зміни в мобілізації — ефір Новини.LIVE

16 січня 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський в Давосі та зміни в мобілізації — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі та зміни в мобілізації. Про це й не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE. 

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Про що говоритимуть гості ефіру

Однією із тем обговорення гостей ефіру стане майбутня зустріч Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном, шукаючи подальшої підтримки України.

Крім того, відомо, що Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Експерти поговорять і про це.

Також однією із важливих тем є зміни до закону про мобілізацію, які мають бути внесені якнайшвидше, адже держава має діяти в інтересах людей, які захищають нашу країну на передовій вже два роки. 

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гості студії Новини.LIVE:

  • Геннадій Дубов — політичний оглядач,
  • Денис Попович — військовий аналітик, Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник",
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",
  • Дмитро Разумков — голова МФО "Розумна політика", голова ВРУ (2019-2021),
  • Юрій Камельчук — народний депутат, партія "Слуга народу",
  • Микола Волохов — позивний "Абдула" командир підрозділу ТЕРРА у складі 3 ОШБр. 

Нагадаємо, 15 січня Володимир Зеленський прибув до Давосу для участі у форумі. Він вже зустрівся з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.

Володимир Зеленський
Іран
Ірак
Давос
мобілізація
законопроєкт

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