Зеленський в Давосі та зміни в мобілізації — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський на форумі в Давосі та зміни в мобілізації. Про це й не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть гості ефіру

Однією із тем обговорення гостей ефіру стане майбутня зустріч Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном, шукаючи подальшої підтримки України.

Крім того, відомо, що Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Експерти поговорять і про це.

Також однією із важливих тем є зміни до закону про мобілізацію, які мають бути внесені якнайшвидше, адже держава має діяти в інтересах людей, які захищають нашу країну на передовій вже два роки.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гості студії Новини.LIVE:

Геннадій Дубов — політичний оглядач,

Денис Попович — військовий аналітик, Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник",

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад",

Дмитро Разумков — голова МФО "Розумна політика", голова ВРУ (2019-2021),

Юрій Камельчук — народний депутат, партія "Слуга народу",

Микола Волохов — позивний "Абдула" командир підрозділу ТЕРРА у складі 3 ОШБр.

Нагадаємо, 15 січня Володимир Зеленський прибув до Давосу для участі у форумі. Він вже зустрівся з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.