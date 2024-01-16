Зеленский в Давосе и изменения в мобилизации — эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе и изменения в мобилизации. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.
Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE
О чем будут говорить гости эфира
Одной из тем обсуждения гостей эфира станет предстоящая встреча Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном, в поисках дальнейшей поддержки Украины.
Кроме того, известно, что Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Эксперты поговорят и об этом.
Также одной из важных тем есть изменения в закон о мобилизации, которые должны быть внесены как можно быстрее, ведь государство должно действовать в интересах людей, защищающих нашу страну на передовой уже два года.
Кто станет гостями студии Новини.LIVE
Гости студии Новини.LIVE:
- Геннадий Дубов — политический обозреватель,
- Денис Попович — военный аналитик, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
- Дмитрий Разумков — глава МФО "Умная политика", председатель ВРУ (2019-2021),
- Юрий Камельчук — народный депутат, партия "Слуга Народа",
- Николай Волохов — позывной "Абдула" командир подразделения ТЕРРА в составе 3 ОШБр.
Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Давос для участия в форуме. Он уже встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.
Читайте Новини.LIVE!