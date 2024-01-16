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Зеленский в Давосе и изменения в мобилизации — эфир Новини.LIVE

16 января 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский в Давосе и изменения в мобилизации — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе и изменения в мобилизации. Об этом и не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE

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О чем будут говорить гости эфира

Одной из тем обсуждения гостей эфира станет предстоящая встреча Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе с главой одного из крупнейших банковских холдингов мира JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном, в поисках дальнейшей поддержки Украины.

Кроме того, известно, что Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Эксперты поговорят и об этом.

Также одной из важных тем есть изменения в закон о мобилизации, которые должны быть внесены как можно быстрее, ведь государство должно действовать в интересах людей, защищающих нашу страну на передовой уже два года.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гости студии Новини.LIVE:

  • Геннадий Дубов — политический обозреватель,
  • Денис Попович — военный аналитик, Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник,
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин",
  • Дмитрий Разумков — глава МФО "Умная политика", председатель ВРУ (2019-2021),
  • Юрий Камельчук — народный депутат, партия "Слуга Народа",
  • Николай Волохов — позывной "Абдула" командир подразделения ТЕРРА в составе 3 ОШБр.

Напомним, 15 января Владимир Зеленский прибыл в Давос для участия в форуме. Он уже встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

Владимир Зеленский
Иран
Ирак
Давос
мобилизация
законопроект

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