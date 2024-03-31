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Зеленський у вечірньому зверненні вшанував пам'ять полеглих у боях за Київщину

31 березня 2024 18:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський у вечірньому зверненні вшанував пам'ять полеглих у боях за Київщину
Володимир Зеленський на Київщині. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський перебуває з урочистим візитом на Київщині. Глава держави взяв участь у заходах, присвячених другій річниці звільнення області від армії Росії та вшанував пам'ять полеглих у боях.

Підсумки візиту в регіон він підбив у своєму вечірньому відеозверненні.

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Вечірнє звернення Володимира Зеленського

"Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів з Київщини. Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла", — резюмує президент.

Також він висловив слова подяки та вшанував пам'ять полеглих бійців, які деокуповували область від російських військ.

"Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз бʼється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечить", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський показав фото, який вигляд мало місто Буча в період російської окупації. 

Також глава держави звернувся до українців у другу річницю звільнення міста від загарбників.  

Володимир Зеленський
Київська область
Буча
деокупація України
звернення

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