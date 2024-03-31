Зеленский в вечернем обращении почтил память павших в боях за Киевскую область

Владимир Зеленский в Киевской области. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский находится с торжественным визитом в Киевской области. Глава государства принял участие в мероприятиях, посвященных второй годовщине освобождения области от армии России и почтил память павших в боях.

Итоги визита в регион он подвел в своем вечернем видеообращении.

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"Уже два года прошло, как на днях наши воины, все наши люди выгнали российских кафиров из Киевской области. Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла", — резюмирует президент.

Также он выразил слова благодарности и почтил память павших бойцов, которые деоккупировали область от российских войск.

"Сегодня мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле, каждому городу, селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать — отдать украинцам. Наши люди, наш дух, наша сила это обеспечат", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский показал фото вида города Буча в период российской оккупации.

Также глава государства обратился к украинцам во вторую годовщину освобождения города от захватчиков.