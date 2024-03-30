Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові кадрові перестановки у владі
Увечері 30 березня Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу. Також керівник держави розкрив плани щодо останніх змін у державних інститутах.
Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.
Вечірнє звернення Володимира Зеленського
У своєму зверненні Зеленський зазначив величезний внесок працівників енергетичного сектора в ліквідацію наслідків російських ударів та захист об'єктів енергетики. Президент особливо відзначив тих, хто безпосередньо забезпечує нормальне функціонування держави у важкий період, зокрема працівників теплоелектростанцій, інженерів та електромонтерів.
"Хочу зараз подякувати всім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально: з електрикою, з можливістю працювати — всі наші міста і села", — зазначив Зеленський.
У своєму виступі президент також звернувся до міжнародних партнерів з проханням про допомогу в обороні країни від російських агресорів, наголосивши на важливості вчасної підтримки та виконання узгоджених домовленостей.
"Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово", — підкреслив президент.
Нагадаємо, що в Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.
Також ми писали про те, що французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону.
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