Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові кадрові перестановки у владі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Увечері 30 березня Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу. Також керівник держави розкрив плани щодо останніх змін у державних інститутах.

Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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У своєму зверненні Зеленський зазначив величезний внесок працівників енергетичного сектора в ліквідацію наслідків російських ударів та захист об'єктів енергетики. Президент особливо відзначив тих, хто безпосередньо забезпечує нормальне функціонування держави у важкий період, зокрема працівників теплоелектростанцій, інженерів та електромонтерів.

"Хочу зараз подякувати всім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально: з електрикою, з можливістю працювати — всі наші міста і села", — зазначив Зеленський.

У своєму виступі президент також звернувся до міжнародних партнерів з проханням про допомогу в обороні країни від російських агресорів, наголосивши на важливості вчасної підтримки та виконання узгоджених домовленостей.

"Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово", — підкреслив президент.

Нагадаємо, що в Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень.

Також ми писали про те, що французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону.