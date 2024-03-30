Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові кадрові перестановки у владі arrow

Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові кадрові перестановки у владі

30 березня 2024 21:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський у вечірньому зверненні анонсував нові кадрові перестановки у владі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Увечері 30 березня Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до народу. Також керівник держави розкрив плани щодо останніх змін у державних інститутах.

Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

У своєму зверненні Зеленський зазначив величезний внесок працівників енергетичного сектора в ліквідацію наслідків російських ударів та захист об'єктів енергетики. Президент особливо відзначив тих, хто безпосередньо забезпечує нормальне функціонування держави у важкий період, зокрема працівників теплоелектростанцій, інженерів та електромонтерів.

"Хочу зараз подякувати всім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально: з електрикою, з можливістю працювати — всі наші міста і села", — зазначив Зеленський.

У своєму виступі президент також звернувся до міжнародних партнерів з проханням про допомогу в обороні країни від російських агресорів, наголосивши на важливості вчасної підтримки та виконання узгоджених домовленостей.

"Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово", — підкреслив президент.

Нагадаємо, що в Офісі президента пояснили причину великої кількості звільнень. 

Також ми писали про те, що французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону. 

Володимир Зеленський
звільнення
ППО
звернення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом