Зеленский в вечернем обращении анонсировал новые кадровые перестановки во власти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вечером 30 марта Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу. Также руководитель государства раскрыл планы по поводу последних изменений в государственных институтах.

Об этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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В своем обращении Зеленский указал огромный вклад работников энергетического сектора в ликвидацию последствий российских ударов и защиту объектов энергетики. Президент особо отметил тех, кто напрямую обеспечивает нормальное функционирование государства в трудный период, в том числе работников теплоэлектростанций, инженеров и электромонтеров.

"Хочу сейчас поблагодарить всех вас, кто действительно делает все, чтобы Украина жила нормально: с электричеством, с возможностью работать — все наши города и села", — отметил Зеленский.

В своем выступлении президент также обратился к международным партнерам с просьбой о помощи в обороне страны от российских агрессоров, отметив важность своевременной поддержки и выполнения согласованных договоренностей.

"Благодарю тех руководителей государств и правительств, чье лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет наши договоренности и держит слово", — подчеркнул президент.

Напомним, что в Офисе президента объяснили причину большого количества увольнений.

Также мы писали, что французское правительство рассмотрит выделение дополнительных систем ПВО для защиты Одессы и припортовой инфраструктуры региона.