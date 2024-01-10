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Зеленський у Литві та засідання ради Україна-НАТО — ефір Новини.LIVE

10 січня 2024 20:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський у Литві та засідання ради Україна-НАТО — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі Вечір.LIVE розповів про візит Президента України Володимира Зеленського до Литви. Також він прокоментував можливий конфлікт між Китаєм і Тайванем.

Подивитися ефір можна о 21:00 за посиланням.

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Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", в ефірі Вечір.LIVE розповів в інтерв'ю ведучій Діні Бернацькій про візит Президента Володимира Зеленського до Литви.

Окрім того, обговорили масовані обстріли України та можливий конфлікт між Китаєм і Тайванем.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Литви, щоб зустрітися з президентом Гітанасом Науседою. Український лідер відзначив об'єднання двох країн у боротьбі з російським ворогом та подякував усьому народу Литви за підтримку та допомогу Україні.

Додамо, у рамках візиту до Литви президент України Володимир Зеленський назвав два чинники, які хоче отримати на шляху до НАТО. За його словами, хочеться отримати систему оборони для своєї країни.

 

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