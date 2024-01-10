Зеленский в Литве и заседание совета Украина-НАТО — эфир Новини.LIVE
Военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире Вечір.LIVE рассказал о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Литву. Также он прокомментировал возможный конфликт между Китаем и Тайванем.
Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.
О чем эфир
Павел Лакийчук, военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", в эфире Вечір.LIVE рассказал в интервью ведущей Дине Бернацкой о визите Президента Владимира Зеленского в Литву.
Кроме того, обсудили массированные обстрелы Украины и возможный конфликт между Китаем и Тайванем.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.
В рамках визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский назвал два фактора, которые хочет получить на пути в НАТО . По его словам, хочется получить систему обороны своей стране.
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