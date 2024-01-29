Зеленський у день пам'яті поклав квіти до меморіалу Героям Крут

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут та поклав квіти до меморіалу. За його словами, Україна пам'ятатиме завжди кожного захисника та захисницю своєї країни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

На опублікованому відео бачимо, як Президент України разом із військовими та співробітниками правоохоронних органів покладає квіти до пам'ятника Героїв Крут.

"Усі наші герої, всі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу та майбутнє, — назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного і кожну! Вічна слава та подяка захисникам та захисницям України", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні, 29 січня, відзначають День пам'яті Героїв Крут. Ця дата стала ще однією кривавою сторінкою історії на шляху до незалежності. Цього дня вшановують загиблих у бою під Крутами студентів та курсантів, які загинули в 1918 році, щоб стримати більшовицьку армію, яка наступала на столицю України.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він зазначив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут та захищають незалежність держави.