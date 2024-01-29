Зеленский в день памяти возложил цветы к мемориалу Героям Крут

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Крут и возложил цветы к мемориалу. По его словам, Украина будет помнить всегда каждого защитника и защитницу своей страны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский почтил память Героев Крут

На опубликованном видео видим, как Президент Украины вместе с военными и сотрудниками правоохранительных органов возлагают цветы к памятнику Героев Крут.

"Все наши герои, все, кто отдал жизнь за украинскую независимость, свободу и будущее — навсегда в истории нашего народа. Помним каждого и каждую! Вечная слава и благодарность защитникам и защитницам Украины", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Украине сегодня, 29 января, отмечают День памяти Героев Крут. Эта дата стала еще одной кровавой страницей в истории на пути к независимости. В этот день чествуют павших в бою под Крутами студентов и курсантов, погибших в 1918 году, чтобы сдержать наступающую на столицу Украины большевистскую армию.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил подвиг Героев Крут, которые в 1918 году дали бой и остановили продвижение армии большевистских захватчиков. Он отметил, что сегодня украинские воины достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства.