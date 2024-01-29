День памяти Героев Крут 29 января — важная дата борьбы за независимость Украины

Похороны студентов, погибших во время боев под Крутами. Фото: esu.com.ua

В Украине сегодня, 29 января, отмечают День памяти Героев Крут. Эта дата стала еще одной кровавой страницей в истории на пути к независимости. В этот день чествуют павших в бою под Крутами студентов и курсантов, погибших в 1918 году, чтобы сдержать наступающую на столицу Украины большевистскую армию.

Новини.LIVE собрали информацию о событиях 1918 года и историю этого дня.

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Бой под Крутами в 1918 году

Битва, в которой принимали участие 520 студентов и воинов свободного казачества происходила на железнодорожной станции Круты Черниговской области. В наступление на Киев было привлечено почти 5 тысяч военных Красной гвардии большевистской армии, двинувшейся на столицу под командованием Михаила Муравьева.

Бой длился до вечера, около шести часов. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до тьмы. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева.

Бой под Крутами. Инфографика uinp.gov.ua

Битва стала успешной для защитников украинской государственности — приказ командования был исполнен, стремительное наступление врага было остановлено и совершено организованное отступление, разрушая за собой колеи и мосты. В результате чего большевистские бойцы потеряли свою боеспособность за четыре дня. Они должны были тратить время на ремонт мостов и железнодорожных путей, чтобы продолжать свой штурм.

Схема боя под Крутами, выполненная сотником Сергеем Горячко. Фото: wikipedia

Схема сражения под Крутами 29 января 1918 года. Фото: uinp.gov.ua

Армии УНР, выигравшей немного времени, удалось заключить Берестейский мирный договор, спасший молодую украинскую государственность. Бой под Крутами стал выдающейся датой для украинского народа и его истории. Воины УНР проявили героизм и пожертвовали собой ради защиты Украины.

Сотня сечевых стрелков во время военной подготовки в Киеве.

Фото: uinp.gov.ua

Главными командующими армией УНР были глава Южной группы войск УНР генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группой полковник Семен Харченко, участник легендарного боя под Крутами Семен Могила.

Андрей Гулый-Гуленко. Фото: Историческая правда

Семен Харченко.​​ Фото: Историческая правда

Семен Могила. Фото: Историческая правда

В результате боя под Крутами большевикам удалось взять в плен 27 украинских мужчин, впоследствии они подверглись жестоким пыткам от захватчиков и были казнены.

"Почитаем память героев под Крутами, в неравном бою, горстка молодежи желала хоть чуть-чуть сдержать натиск врагов и пустить их только через свои трупы. Идейные борцы юноши в решительное время взялись за оружие и понесли на алтарь воли Украины свою молодую жизнь.

Когда мы действительно желаем быть свободными, когда желаем быть самостоятельными, то в первую очередь мы должны уважать память борцов за эту свободу и самостоятельность, ибо неужели мы действительно дошли до того, что одна часть из нас несет без колебания и сомнения свою жизнь, а вторая не может даже удостоиться памяти их?!" — говорилось в Черниговской газете 1918 года.

Похороны Героев Крут. Фото: uinp.gov.ua

Похороны Героев Крут. Фото: uinp.gov.ua

Очевидцы события рассказывали, что студенты перед смертью начали петь стихотворение "Ще не вмерла Україна", которое в будущем стало гимном Украины.

Смелость и жертвенность участников боя под Крутами сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. Героев похоронили в Киеве на Аскольдовой могиле.

Памятник погибшим под Крутами в Киеве. Фото: Историческая правда

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил подвиг Героев Крут, которые в 1918 году дали бой и остановили продвижение армии большевистских захватчиков. Он отметил, что сегодня украинские воины достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства.